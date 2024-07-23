«Деловой климат»: глава «РусГидро» доложил Путину о реализации энергетических проектов

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Глава «РусГидро» доложил Путину о реализации энергетических проектов в РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Компания проектирует две гидростанции на Дальнем Востоке.

Крупнейшие энергетические проекты сейчас реализуются на территории России. Подробно о них сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с главой «РусГидро» Виктором Хмариным.

На Чукотке ввели в эксплуатацию линию электропередачи протяженностью 500 километров. Работы велись в сложных климатических условиях. А в Карачаево-Черкесии заработала новая ГЭС — это важный проект по развитию гидроэнергетики на Северном Кавказе.

В ближайшие годы компания планирует привлечь 800 миллиардов рублей инвестиций. Большую часть из них освоят на Дальнем Востоке.

«На сегодняшний момент мы проектируем две гидростанции на Дальнем Востоке», — отметил в ходе беседы Хмарин.

«А где?» — поинтересовался Путин.

«Это в Амурской области, на притоках Амура — Селемджинскую и Нижне-Зейскую», — ответил глава «РусГидро».

«Как в Красноярске, обустраиваетесь потихонечку?» — спросил также Путин.

«Да. С нового года мы закрыли прием вакансий на территорию Москвы, и всех новых сотрудников, которых набирает „РусГидро“, набирают только в Красноярске. Совершенно прекрасный город, прекрасный деловой климат в Красноярске», — ответил ему собеседник.

В прошлом году «РусГидро» объявило о переносе своей штаб-квартиры в Красноярск. Это связано с равной удаленностью нового офиса от производственных площадок компании.

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