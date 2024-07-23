Мгновенное уничтожение: лучшие способы в борьбе с насекомыми

В ХМАО резко вырос спрос на дезинфекцию от насекомых
Фото: www.globallookpress.com / Stefan Jaitner
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Зачастую бывают ситуации, когда они мешают нормально жить, а некоторых и вовсе пугают до смерти.
В противостоянии с надоедливыми насекомыми люди чаще всего пользуются технологией холодного тумана. При необходимости дезинфекции лучшими помощниками становятся сухой туман и озонирование. Об этом аналитики рассказали URA.RU.
«Для уничтожения нежелательных вредителей и неприятных запахов используют разные технологии. Самые распространенные: холодный туман, сухой туман и озонирование», — объясняется в исследовании. За последний год спрос на услуги по уничтожению насекомых увеличился почти в 4,4 единицы.
Благодаря холодному туману удается обработать преимущественно помещения, в которых живут люди и животные. Такой способ позволяет избавиться от муравьев, клопов и тараканов. А вот применение сухого тумана помогает убрать неприятные запахи и продезинфицировать помещение.
«Суть озонирования — воздействие озона на опасные для здоровья бактерии, вирусы и грибки. С июня 2023 по июнь 2024 спрос на эти услуги вырос на 94%, а предложение — в три раза», — подчеркивают аналитики.
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