Мгновенное уничтожение: лучшие способы в борьбе с насекомыми

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 83 0

В ХМАО резко вырос спрос на дезинфекцию от насекомых

Мгновенное уничтожение: лучшие способы в борьбе с насекомыми

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Jaitner

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Зачастую бывают ситуации, когда они мешают нормально жить, а некоторых и вовсе пугают до смерти.

В противостоянии с надоедливыми насекомыми люди чаще всего пользуются технологией холодного тумана. При необходимости дезинфекции лучшими помощниками становятся сухой туман и озонирование. Об этом аналитики рассказали URA.RU.

«Для уничтожения нежелательных вредителей и неприятных запахов используют разные технологии. Самые распространенные: холодный туман, сухой туман и озонирование», — объясняется в исследовании. За последний год спрос на услуги по уничтожению насекомых увеличился почти в 4,4 единицы.

Благодаря холодному туману удается обработать преимущественно помещения, в которых живут люди и животные. Такой способ позволяет избавиться от муравьев, клопов и тараканов. А вот применение сухого тумана помогает убрать неприятные запахи и продезинфицировать помещение.

«Суть озонирования — воздействие озона на опасные для здоровья бактерии, вирусы и грибки. С июня 2023 по июнь 2024 спрос на эти услуги вырос на 94%, а предложение — в три раза», — подчеркивают аналитики.

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