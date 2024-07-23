Должно быть видео: Захарова допустила заговор против Байдена на Западе

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 93 0

Захарова предположила, что Байден не знает о своем выходе из предвыборной гонки

Должно быть видео: Захарова допустила заговор против Байдена на Западе

Фото: Reuters / Pool

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Все больше людей склоняются к тому, что публикацию о выходе из предвыборной гонки писал не американский президент. Кто же выступил от его лица и знает ли об этом сам Байден?

Глава США Джо Байден может не знать о том, что вышел из предвыборной гонки. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с KP.RU.

«Кандидаты в президенты, даже президенты нередко покидают досрочно предвыборные гонки — но мне сложно назвать примеры, когда это делалось бы без видеоподтверждения. Подобные вещи всегда фиксируются на видео. И этого не было», — объяснила свое сомнение Захарова.

Она также отметила тот факт, что до последнего момента представители Байдена заявляли, что он не откажется от возможности получить пост и замечательно себя чувствует. Причину неожиданного решения никто так и не огласил.

Джо Байден давно вел себя странно. Он путался в словах, обращался к пустоте и без конца забывал свою речь. После последнего казуса, когда тот назвал Владимира Путина президентом Украины прямо при Владимире Зеленском, на политика массового обрушился шквал критики. Жители страны и представители СМИ призывали Байдена не мучить себя и граждан и уйти в заслуженный отпуск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после выборов США ждет настоящий кошмар.

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