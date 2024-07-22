Ивлеева погасила долг в 11 млн рублей после ареста спорткара и квартиры

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева погасила налоговую задолженность в размере 11,3 миллиона рублей после ареста ее спорткара Lamborghini и квартиры. Об этом 5-tv.ru сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

До этого в отношении скандальной знаменитости возбудили исполнительное производство о взыскании свыше 11 миллионов рублей налогов. Ведомство вынесло постановление о запрете на регистрационные действия в отношении установленного имущества Ивлеевой: нескольких земельных участков, квартиры и транспортного средства марки Lamborghini. Кроме того, приставы арестовали деньги на счетах Ивлеевой.

О миллионных долгах блогера перед Федеральной налоговой службой (ФНС) стало известно 16 июля. Сообщалось, что Ивлеева должна почти 21 миллион рублей.

За месяц до этого налоговики заблокировали счета блогера. Кроме того, была приостановлена деятельность ряда компаний, где звезда была учредителем, а в части других проходит процедура банкротства.

Проблемы начались у Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки», на которой она выступила организатором. Среди гостей тогда засветились Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Некоторые из звездных участников мероприятия до сих пор не могут восстановить пошатнувшуюся репутацию и прийти в себя после шквала критики от россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приставы начали процесс принудительного взыскания долга с Ивлеевой.