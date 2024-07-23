Поймите уже! Серябкина назвала главное качество, которым должна обладать девушка

Только через работу над внутренними комплексами можно прийти к гармонии снаружи, считает знаменитость.

Певица Ольга Серябкина поделилась своим мнением о том, каким самым главным качеством должна обладать каждая девушка. Об этом она рассказала 5-tv.ru на VK Fest 2024.

По ее словам, у каждой представительницы прекрасного пола во главе всего должно быть понимание собственной ценности.

«Понимание ценности себя. Самое важное», — ответила артистка.

Бывшая солистка группы «Серебро» также подчеркнула, что человек должен работать над своими мышлением и внутренним состоянием, чтобы побороть комплексы. Она уверена, что труднее всего справиться именно с ними, но благодаря этому удастся исправить внешние черты, которые не устраивают.

Ранее, писал 5-tv.ru, что Серябкина рассказала, как учительница помогла ей построить музыкальную карьеру.