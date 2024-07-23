В Польше в городе Новогард снесли памятник советско-польскому братству по оружию, который простоял там 52 года. Покушались на него давно, но прошлый мэр был против демонтажа. Тем более, что около монумента проводились мероприятия в память о начале Второй мировой войны.

Новые власти поддержали антироссийские настроения. Памятник не только повалили на землю, но еще и разбили отбойными молотками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше похвалили силу характера премьер-министра Виктора Орбана. Это первая официальная политическая миссия, которую так широко обсуждают лидеры стран Евросоюза.

Кстати, Венгрия — единственная из ЕС настроена на мирное урегулирование украинского кризиса. Так, премьер страны показал истину о том, что для завершения боевых действий в Незалежной нужно говорить с конфликтующими сторонами.