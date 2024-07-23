«Так безумно»: что видел мужчина после клинической смерти длиной в 45 минут

Он раскрыл тайну жизни после смерти, которая беспокоит умы людей.

В США мужчина по имени Винсент Толман очнулся после клинической смерти длиной в 45 минут и поделился тем, что увидел. Об этом сообщает издание Daily Star.

Толман принял большую дозу добавки для бодибилдинга, из-за чего его тело перестало подавать признаки жизни на 45 минут. Врачи посчитали, что уже не смогут его спасти и положили в черный мешок для трупов.

Но мужчина утверждал, что видел это все со стороны и даже мог слышать мысли людей. Со слов Толмана, реанимировать его смог один из медиков, который переживал, что потеряет пациента в первый рабочий день.

В этом стоянии Винсент познакомился со своим духовным наставником Дрейком, который сопровождал его на небеса и открыл ему устройство Вселенной.

После путешествия Дрейк предложил ему выбор, где тот хочет остаться, но Толман выбрал своих родных.

«Это так безумно, что мы так боимся смерти, потому что это было самое лучшее. Труднее всего было вернуться», — объяснил Толман.

Кроме того, в «потустороннем мире» ему рассказали, что мир, в котором они существуют, всего лишь «школа» и никогда не была «залом суда».

По словам Винсента, благодаря этому путешествию он постиг смысл жизни и осознал ценность любви.

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