Какие роли по большей части они выполняют на поле боя?

Женщины, служащие в Вооруженных силах Украины, на боевом участке под Харьковом в основном дежурят на постах противовоздушной обороны (ПВО) возле города. Об этом сообщил офицер «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск «Север» армии России

«Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере, с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Подтверждением его слов стала аудиозапись одного из радиоперехватчиков на харьковском направлении. На ней боевики сообщают об обстановке сослуживцу с позывным «Жокей». Среди голосов встречается и женский. Ее позывной — «Дана».

Российский офицер отметил, что на линии боевого соприкосновения его подразделение РЭР не выявляло присутствие женщин.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО передаст ВСУ больше десяти тысяч женских бронежилетов. На покупку специального обмундирования для женщин-боевиков союзники Киева выделят семь миллионов долларов.