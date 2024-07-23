Сервисы аренды самокатов запустили патрули для фиксации нарушений

Операторы аренды электросамокатов запустили собственные службы для фиксации нарушений пользователей. Как выяснили «Известия», такие патрули вышли на улицы Москвы, Петербурга и других городов и уже выписывают штрафы.

Так, наказание за неспешивание на переходе составляет одну тысячу рублей, за поездку вдвоем — пять тысяч. А больше всего могут взыскать с нетрезвого самокатчика — сразу 100 тысяч рублей. Штраф списывается с банковской карты, привязанной к аккаунту. Работают такие патрули в самых популярных местах: в парках, на набережных и возле станций метро.

Ранее рассказывал о том, что Госдума тоже решила обуздать лихачей на электросамокатах. Как отмечается, с каждым годом самокатов становится все больше, как и аварий с ними, есть даже случаи со смертельным исходом.

Когда закон примут, составлять протоколы о нарушении будут правоохранители, функции передадут и регионам.