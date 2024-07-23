Для россиян с низкими доходами разработали новые меры социальной поддержки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 72 0

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах до 50 тысяч рублей

Для россиян с низкими доходами разработали новые меры социальной поддержки

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Граждане смогут открыть вклад или счет в пределах 50 тысяч рублей.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам с низкими доходами открыть в банке социальный вклад или счет. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что эта мера поддержки разработана для россиян, которые получают те или иные меры социальной поддержки. Теперь лица с низкими доходами смогут открыть банковский вклад или счет в пределах 50 тысяч рублей и получать с него гарантированный доход. При этом банк будет обязан обеспечить вкладчика максимально высокой процентной ставкой на срок до одного года.

Банки, которые участвуют в программе, не будут иметь права отказать в открытии вклада или счета гражданину, который полностью соответствует всем требованиям, обозначенным в законе. Отмечается, что один человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал к широком внедрению цифрового рубля.

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