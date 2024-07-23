Проскользнут между дверью и полом: шаровые молнии могут появиться в Москве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 89 0

Ученый Бычков: из-за частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии

Проскользнут между дверью и полом: шаровые молнии могут появиться в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

При соприкосновении можно обжечься или получить заряд тока. Как этого избежать?

На фоне частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии. Об этом ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков рассказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, чаще всего шаровые молнии появляются в конце июня и середине августа. Это природное явление образуется на фоне частых гроз и молний.

«Шаровая молния — это вторичный эффект после появления линейной молнии, а линейная молния появляется в связи с изменением климата и появлением большого количества гроз. Когда появляется много заряда в атмосфере — тогда появляется гораздо больше возможности для удара линейной молнии на поверхность земли», — отметил Бычков.

Шаровая молния «живет» порядка 20 секунд, а в размерах она может достигать десяти метров.

В среднем в России наблюдают порядка 10-15 шаровых молний в год, отметил ученый. В этом году удалось насчитать десять случаев этого природного явления, ни одно из которых еще не произошло в Москве.

Во время гроз Бычков рекомендует оставаться дома и держать окна и двери закрытыми, так как шаровая молния может проникнуть в помещение даже через отверстие между полом и дверью.

«Шаровая молния обладает как зарядом, так и высокой температурой. Если человек коснется ее, он может обжечься или через него может пройти ток, тут как повезет», — объяснил эксперт.

При обнаружении в квартире шаровой молнии Бычков советует не двигаться, чтобы не привлекать ее внимание. Молнию выдует из помещения сквозняком. Чаще всего шаровая молния исчезает сама по себе через полторы — две минуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что альпинист погиб от удара молнии в горах Кабардино-Балкарии.

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