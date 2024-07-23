Проскользнут между дверью и полом: шаровые молнии могут появиться в Москве

Ученый Бычков: из-за частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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При соприкосновении можно обжечься или получить заряд тока. Как этого избежать?
На фоне частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии. Об этом ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков рассказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По словам эксперта, чаще всего шаровые молнии появляются в конце июня и середине августа. Это природное явление образуется на фоне частых гроз и молний.
«Шаровая молния — это вторичный эффект после появления линейной молнии, а линейная молния появляется в связи с изменением климата и появлением большого количества гроз. Когда появляется много заряда в атмосфере — тогда появляется гораздо больше возможности для удара линейной молнии на поверхность земли», — отметил Бычков.
Шаровая молния «живет» порядка 20 секунд, а в размерах она может достигать десяти метров.
В среднем в России наблюдают порядка 10-15 шаровых молний в год, отметил ученый. В этом году удалось насчитать десять случаев этого природного явления, ни одно из которых еще не произошло в Москве.
Во время гроз Бычков рекомендует оставаться дома и держать окна и двери закрытыми, так как шаровая молния может проникнуть в помещение даже через отверстие между полом и дверью.
«Шаровая молния обладает как зарядом, так и высокой температурой. Если человек коснется ее, он может обжечься или через него может пройти ток, тут как повезет», — объяснил эксперт.
При обнаружении в квартире шаровой молнии Бычков советует не двигаться, чтобы не привлекать ее внимание. Молнию выдует из помещения сквозняком. Чаще всего шаровая молния исчезает сама по себе через полторы — две минуты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что альпинист погиб от удара молнии в горах Кабардино-Балкарии.
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