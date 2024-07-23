Не ВИЧ, так глисты: чем опасны общественные туалеты

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

Гинеколог Ракова: в общественных туалетах можно заразиться глистной инвазией

Не ВИЧ, так глисты: чем опасны общественные туалеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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И какие правила необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы обезопасить себя?

При посещении общественного туалета нельзя заразиться ВИЧ и гепатитом, а вот урогенитальными и стрептококковыми инфекциями — можно. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гинеколог Мария Ракова.

По ее словам, также не стоит опасаться таких распространенных инфекций как грипп и ОРВИ, которые преимущественно передаются воздушно-капельным путем. Зато разнообразные бактерии и глистные инвазии легко «подхватить» с поверхности унитаза. А они могут быть серьезной угрозой для организма.

«К ним относятся кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, глистные инвазии, которыми можно заразиться через грязные или плохо вымытые руки, а также урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз, трихомониаз). В последнем случае заражение происходит через грязное, не протертое сиденье», — предупреждает медик.

Поэтому при посещении туалетов нужно соблюдать простые правила: использовать одноразовые покрытия для сиденья унитаза или салфетки, тщательно мыть руки с мылом перед выходом из туалета, а также не прикасаться к кранам и дверным ручкам, для этого можно использовать бумажные полотенца.

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