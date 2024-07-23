Певец Шарлот* внесен в список террористов и экстремистов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 159 0

Против него были возбуждены сразу три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Певец Шарлот* внесен в список террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Pavel Bednyakov

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Певец Эдуард Шарлот* внесен в список террористов и экстремистов в России. Информация о нем появилась в официальной базе Росфинмониторинга.

«Шарлот Эдуард Валерьевич, 1998 года рождения, город Самара», — следует из перечня ведомства.

В отношении Шарлота ранее были возбуждены сразу три уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Из СИЗО певец записал видеообращение, в котором попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех верующих, которых оскорбил.

Шарлот во время заключения в СИЗО написал еще и стихотворения — в том числе и с религиозной тематикой. Его адвокат заявлял, что после освобождения певец планирует участвовать в проводимых Русской православной церковью культурных мероприятиях.

Также сегодня Басманный суд Москвы вынес приговор российскому писателю и журналисту Михаилу Зыгарю** по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК*** Леонид Волков****. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении блогера, который растоптал христианский крест и снял весь процесс на видео, возбудили уголовное дело.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

** — признан иностранным агентом на территории России.

*** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** — признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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