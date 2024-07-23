В Москве контрактники получат более 5,2 миллиона рублей за первый год службы

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Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

При этом сохраняются все установленные прежде меры поддержки участников СВО и членов их семей.

В Москве контрактники получат более 5,2 миллиона рублей за первый год службы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Жители Москвы, заключившие договор о прохождении военной службы с Минобороны России, получат единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей в рамках новой меры социальной поддержки. Так, за первый год службы им выплатят уже более 5,2 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Отмечается, что полностью сохраняются все установленные прежде меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Речь в том числе идет о ежемесячной выплате из московского бюджета военным в 50 тысяч рублей.

«Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику (с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки) составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы», — говорится в материале.

При этом дополнительная мера поддержки будет актуальна для контрактников, отобранных на службу, начиная с 23 июля 2024 года. Решение о такой соцподдержке приняло Правительство Москвы, оно оказывает необходимое содействие Минобороны в комплектовании армии по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон об индексации военных пенсий. Согласно документу, размер выплат изменится уже этой осенью на 5,1%.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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