Ковальчук доложил Путину об итогах работы Счетной палаты за 2023 год. Главное

Счетная палата по итогам проверок в прошлом году вернула в бюджет 26 миллиардов рублей. Об этом во время встречи в Кремле Владимиру Путину доложил глава ведомства Борис Ковальчук.

Он также рассказал о приоритетных направлениях работы. Среди них — решение вопросов, связанных со спецоперацией, технологический суверенитет и информационные технологии. Счетная палата уже начала формировать план проверок на следующий год, и эти пункты обязательно туда войдут.

Президент отметил, что очень важно не допускать нарушения закона. Если будут возникать острые случаи — ему всегда можно звонить напрямую. О деталях встречи расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Как страна противостоит санкционному давлению, как продвигается импортозамещение и обеспечивается технологическая безопасность и, конечно, реализуются меры поддержки россиян — такой широкий круг вопросов сегодня на повестке в Кремле.

Президент встречается с Борисом Ковальчуком — главой Счетной палаты. На эту должность его назначили в мае. И первая тема — результаты проделанной работы.

«Вы не так давно возглавляете Счетную палату, всего два месяца. Знаю, что отчет у вас за весь прошлый год. И по документам вижу, что там было зафиксировано нарушение более чем на два трлн рублей, но из них просто значительная часть, больше 70% — 74%, это нарушения записей бюджетного учета. Но самое главное, сколько вам, Счетной палате, за прошлый год удалось вернуть в бюджет?» — спросил глава государства.

«По итогам прошлого года мы вернули более 26 миллиардов рублей. 12,3 миллиарда— это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС. 7,7 миллиарда рублей — это до взысканий, не включенных в таможенную стоимость товаров и лицензионных платежей», — сообщил Ковальчук.

Владимир Путин и Борис Ковальчук обсудили также дефицит бюджета. Глава Счетной палаты отметил — доходная часть растет, а дефицитная, напротив, постепенно сокращается, за счет развития отечественной промышленности, производства и строительства.

«Общие доходы федерального бюджета значительно выросли и превысили 29 триллионов рублей, что на 11,5% больше прогнозных значений. В значительной степени это было обеспечено приростом ненефтегазовых доходов», — уточнил Ковальчук.

При значительных расходах на оборону, социальные обязательства исполняются полностью. В приоритете пять новых нацпроектов, о запуске которых президент объявил в послании Федеральному собранию.

Это нацпроекты «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», а также «Экономика данных». Их реализация напрямую зависит от исполнения майского указа о национальных целях развития до 2030 года с перспективой развития до 2036 года. Российская экономика должна стать четвертой в мире, а люди — жить дольше 80 лет. На этих направлениях и сконцентрируется Счетная палата.

«Будем приоритизировать нашу деятельность, исходя из следующих задач. Первое — выполнение национальных целей, поставленных вами в майских указах. Второе — это вопросы, связанные со специальной военной операцией, включающую поддержку наших военнослужащих в зоне СВО, поддержку их семей, а также вопросы обеспечения армии военной техникой различного назначения», — сообщил он.

Еще одно направление — меры для обеспечения технологического суверенитета страны: создание новых продуктов и технологий, решение вопросов продовольственной безопасности.

Также в числе приоритетов Счетной палаты — информационные технологии. Акцент — на российское программное обеспечение. В контексте пятничного глобального сбоя, затронувшего тысячи компаний и миллионы человек по всему миру, — направление более чем актуальное.

Кроме того, Счетная палата собирается тщательнее контролировать инвестиции государства в форме капитальных вложений (это, в том числе, строительство новых предприятий). Согласно данным Счетной палаты, экономика страны вернулась к показателям 2021 года.

«ВВП вырос на 3,6%, что не только полностью компенсировало спад 2022 года, но и превысило уровень ВВП 2021 года на 2,4%. В реальном секторе экономики мы видим существенный рост промышленности», — уточнил Ковальчук.

По сравнению с прошлым годом, Россия сделала рывок и по уровню покупательной способности. Сейчас наша страна входит в пятерку мировых лидеров. Но темпы роста экономики — не повод относиться к казне небрежно, и рачительное использование денег — как раз зона ответственности Счетной палаты, напомнил президент.

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — уточнил Путин.

Госпрограммы, новые нацпроекты, увеличение социальных трат, индексация зарплат и пенсий — вот для чего так тщательно контролируют бюджетные средства. Ведь из этого и складывается уровень и качество жизни россиян.