«Кавказская пленница»: Бакальчук подтвердила, что разводится с мужем

Владелица крупнейшего маркетплейса заявила, что ее никто не брал в заложники. Она просто уходит от мужа.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила развод со своим мужем, совладельцем компании Владиславом Бакальчуком, и опровергла ранее распространившуюся информацию о рейдерском захвате компании. Видео с разъяснением ситуации Бакальчук опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам предпринимательницы, она жива-здорова, находится в своем офисе в Москве и не была ни у кого в заложниках, как «кавказская пленница». Компания Wildberries, по ее словам, сейчас переживает трансформационные бизнес-процессы, однако ни о каком рейдерском захвате речи не идет. При этом сообщивший о нем ранее Владислав Бакальчук в управлении компанией участия не принимает, так владеет всего 1% акций.

«Двадцать лет назад я создала эту компанию, и сейчас это одна из лучших платформ для наших клиентов, продавцов и других партнеров. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана, и спасать меня ни от кого не нужно», — заявила Бакальчук.

Также она сказала, что не знает, с какой целью ее супруг вводит в заблуждение общественность историями о рейдерском захвате компании, и сообщила, что их семья сейчас переживает трудности.

«Я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека — это личное дело этого конкретного человека, и буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не мене я подтверждаю начало бракоразводного процесса», — заключила Бакальчук.

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что рейдеры пытаются отобрать активы компании Wildberries у ее создателей Владислава и Татьяны Бакальчук.

Соответствующую информацию Кадырову озвучил сам Бакальчук, который утверждает, что проблемы начались еще в марте этого года. По его словам, тогда его супругу намеренно оградили от него и их семерых детей и пресекли всякое общение, не давая даже увидеться с семьей. А уже в июле начались юридические махинации по передаче активов в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Также глава Чечни сообщил, что захват Wildberries осуществляется при поддержке братьев Левана и Роберта Мирзоян, «известных своими рейдерскими махинациями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Wildberries заявили о стабильной работе после сообщений о захвате активов.