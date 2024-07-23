В Wildberries заявили о стабильной работе после заявлений о захвате активов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 207 0

Какова официальная позиция компании?

В Wildberries заявили о стабильной работе после заявлений о захвате активов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Компания Wildberries и фирма Russ Outdoor продолжают работать в стабильном режиме. Об этом на фоне сведений о возможном рейдерском захвате активов заявили в пресс-службе макретплейса.

«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рамзан Кадыров заявил о настоящем рейдерском захвате Wildberries. Предполагается, что активы маркетплейса переходят в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Глава региона встретился с Владиславом Бакальчуком, который утверждает, что проблемы начались еще в марте этого года. О чем еще тот рассказал?

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