Мужчина лишился конечностей после взрыва машины на севере Москвы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 908 0

Затронуло также несколько рядом стоящих автомобилей.

Мужчина лишился конечностей после взрыва машины на севере Москвы

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина лишился конечностей после взрыва машины Toyota Land Cruiser, которая стояла на парковке рядом с жилым домом на севере Москвы. Об этом стало эксклюзивно известно 5-tv.ru.

Сообщается, что после взрыва автомобиля у мужчины оторвало конечности, его состояние на текущий момент неизвестно. По данным 5-tv.ru, пострадала и одна женщина, ее госпитализировали со рваными ранами лица. На фото с места инцидента видно, что части автомобиля разлетелись на несколько метров вокруг.

После взрыва машины Toyota Land Cruiser в Москве мужчина лишился конечностейПосле взрыва машины Toyota Land Cruiser в Москве мужчина лишился конечностей. Фото: 5-tv.ru

Кроме того, взрыв затронул пять рядом стоящих автомобилей, а на нескольких этажах жилого дома — выбило стекла. Также отмечается, что в уничтоженной машине не находилось газового оборудования.

Ранее 5-tv.ru писал, как на западе Москвы неизвестный застрелил из охотничьего ружья мужчину.

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