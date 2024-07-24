Бойцы «Южной» группировки ликвидировали до 700 украинских боевиков в ДНР

|
Евгения Романова
Евгения Романова 101 0

Российские войска занимают более выгодные рубежи в зоне СВО.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бойцы подразделения «Южной» группировки войск России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, нанося поражение живой силе и технике армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, российские войска нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное ДНР. При этом им удалось ликвидировать до 700 украинских боевиков.

Вместе с тем бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей. ВСУ также потеряли гаубицы: по одной М198, М777 и L-119, а также две FH-70.

Помимо этого, наши войска уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в армии Украины.

+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Семилетняя девочка утонула в котловане для ремонта тепловых сетей в Нальчике
22:26
Политическая мудрость: Песков предостерег Армению от пути киевского режима
22:08
Налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках
21:52
«Важно сохранить здоровье детей»: новые подробности о разводе Алсу и Абрамова
21:32
Когда фертильность «в кризисе»: в Израиле научились выращивать мужские гениталии
21:22
Умерла звезда сериала «Чисто английское убийство» Роберта Тейлор

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Не знаю, как никто не спился»: Аня Руднева рассказала о работе в «Ранетках»
«Простые вычисления»: как рассчитать год удачного замужества
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака