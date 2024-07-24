Запоздалый эффект: почему по утрам повышается сахар в крови

В каких случаях нужно немедленно обращаться к врачу?

Повышение сахара в крови по утрам может быть связано со сбоем в работе поджелудочной железы. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала Екатерина Кашух, врач-эксперт одной из лабораторий, которая проводит медицинские анализы.

Врач пояснила, что из-за нарушенной диеты человек может наблюдать утром повышенный сахар в крови. Дело в том, что углеводы в вечернем приеме пище усваиваются медленнее, чем жиры и белки.

Причем повышенный сахар может указывать также на проблему в работе поджелудочной железы и на преддиабетное состояние — так называемый «феномен утренней зари».

«В таком случае стоит обратиться к врачу для обследования, так как на этом этапе болезнь еще можно предотвратить», — предупредила специалист.

Кашух призвала не путать это с «феноменом Сомоджи», при котором вечером сахар у человека оказывается пониженным. Люди с сахарным диабетом могут столкнуться с этим «подарком» из-за несоблюдения диеты или неправильной схемы приема лекарств.

Что касается последнего, то уровень глюкозы падает к вечеру, а затем в утренние часы организм пытается это «отыграть» с особым рвением. Именно поэтому сахар повышается утром, а не днем.

Врач подчеркнула, что найти ту тонкую грань между двумя феноменами поможет измерение сахара в течение дня, а не только по утрам. Регулярность подобной проблемы также весомый повод сразу обратиться к врачу, заключила специалист.

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