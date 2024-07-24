Более 60 домов и 500 банковских отделений: Путин о поддержке новых регионов

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 57 0

Путин поручил предусмотреть упрощенный доступ новых регионов к мерам поддержки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какие еще проекты успели реализовать на этих территориях?

Российский лидер Владимир Путин напомнил о важности развития новых регионов и поручил продолжить интегрировать их в программы национальных мер поддержки.

«Разумеется, необходимо полностью интегрировать задачи восстановления и развития регионов Донбасса и Новороссии в систему обновленных национальных проектов. Сделать это уже в текущем году», — заявил глава российского государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов России.

Он также подчеркнул, что для новых регионов может быть предусмотрена упрощенная процедура доступа к тем или иным инструментам поддержки.

По словам Владимира Путина, на территории новых регионов успели отстроить 62 многоквартирных дома. Восстановить удалось: 321 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также 2 140 многоэтажки. Завершен капитальный ремонт более трех тысяч километров автомобильных дорог.

В новых регионах открыли более 500 банковских отделений и офисов, которые крайне важны как для граждан, так и для экономики в целом.

Глава России отметил, что для поддержки экономического развития в новых регионах созданы специальные программы льготного кредитования и даже свободные экономические зоны.

Ранее 5-tv.ru приводил главные поручения Владимира Путина по итогам ПМЭФ-2024.

+25° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Семилетняя девочка утонула в котловане для ремонта тепловых сетей в Нальчике
22:26
Политическая мудрость: Песков предостерег Армению от пути киевского режима
22:08
Налоговая заблокировала Глюк’oZе счета в нескольких банках
21:52
«Важно сохранить здоровье детей»: новые подробности о разводе Алсу и Абрамова
21:32
Когда фертильность «в кризисе»: в Израиле научились выращивать мужские гениталии
21:22
Умерла звезда сериала «Чисто английское убийство» Роберта Тейлор

Сейчас читают

Покушение на Трампа и «теория Заговора»
Не знаю, как никто не спился»: Аня Руднева рассказала о работе в «Ранетках»
«Простые вычисления»: как рассчитать год удачного замужества
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака