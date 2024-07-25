«В некотором роде аутист»: раскрыты внезапные подробности о Губке Бобе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 147 0

Актер Том Кенни: Губка Боб в некотором роде аутист

«В некотором роде аутист»: раскрыты внезапные подробности о Губке Бобе

Фото: Кадр из мультсериала «Губка Боб квадратные штаны », 1999 г.

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Актер Том Кенни не первый раз выдвигает теорию об особенностях персонажа.

Актер Том Кенни, который озвучил главного героя всеми любимого детского мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», уже не первый раз выдвигает теорию об аутизме самого Губки Боба, сообщает New York Post.

Кенни призывает относиться к желтой нарисованной губке как к аутисту.

«Губка Боб тоже в некотором роде аутист», — отметил он.

Актер добавил, что его персонаж обладает рядом черт, свойственных аутизму. Например, Губка Боб страстно увлечен своей работой, погружается в любимые занятия с головой и отличается исключительным трудолюбием.

По мнению Кенни, эти качества не являются недостатками Губки Боба, а, скорее, его сверхспособностями, которые делают его таким запоминающимся и ярким персонажем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что студия DreamWorks Animation официально анонсировала дату выхода мультфильма «Шрек 5». Зрители смогут снова увидеть главного героя и его друзей на экранах кинотеатров уже в 2026 году.

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