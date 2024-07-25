НМГ стала победителем в Национальной премии «Наш вклад»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 48 0

Национальная Медиа Группа взяла седьмую специальную номинацию сезона 2023–2024 годов «Поддержка семьи».

Фото, видео: Пресс-служба ЗАО «НМГ»; 5-tv.ru

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Национальная Медиа Группа (НМГ) стала победителем в Национальной премии «Наш вклад». Медиахолдинг взял седьмую специальную номинацию сезона 2023–2024 годов «Поддержка семьи».

На торжественной церемонии награду получила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В данной номинации были представлены разнообразные проекты, которые наполняли смыслом самые важные цели 2024-го, объявленного Годом семьи. Речь идет о таких ключевых моментов, как об источнике счастья в виде семейных уз, многодетности, ответственности родителей за своих детей и забота о них, а также преемственности поколений.

«Сегодня в стране разрабатываются широкий круг инициатив по поддержке института семьи, укреплению традиционных семейных ценностей и созданию условий для гармоничного развития и воспитания детей», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Вице-премьер страны отметил, что при поддержке правительства премия показала масштабную заинтересованность со стороны компаний из России. Только за этот год поступило около 600 заявок от 270 холдингов. Этот показатель составил рост ровно в три раза по сравнению с годом основания премии — с 2021-м.

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