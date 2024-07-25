Более выгодные рубежи: каких успехов достигла «Южная» группировка в ДНР за сутки

Армия России ликвидировала до 680 боевиков и заняла более выгодные позиции в ДНР
Фото, видео: Александр Река / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Под удар российских войск попали в том числе гаубицы, пикапы и танк.
Подразделения «Южной» группировки войск России в зоне спецоперации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои проходили под Донецком, сообщили в Минобороны РФ.
Противостоять армии России пытались пять бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Красное, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское ДНР. В результате было ликвидировано до 680 украинских боевиков.
Вместе с тем уничтожены танк, по две БМП и ББМ, четыре пикапа. Из гаубиц украинские войска лишились: по одной FH-70, М777 и Д-20, двух М198, трех Д-30. Еще поражены самоходная артиллерийская установка Krab и орудие M119.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru писал, как Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
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