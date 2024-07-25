«Битва в самом разгаре!» — Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии
Журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии
Фото: Никитченко Елена / ТАСС
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Несмотря на боль и сложности, журналист не падает духом.
Журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Он продемонстрировал катетер на груди, обещая поклонникам обязательно справиться со сложным периодом.
Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии.
«Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии ***** (штуковина — Прим.ред) с иноземным названием», — написал телеведущий в социальной сети.
Еще летом журналист попал в больницу из-за сильных болей в животе. Позже его друг и коллега Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости.
«Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь!!!» — заявляет неунывающий Отар Кушанашвили, лежа на больничной койке.
Пользователи Интернета переживают за любимца публики и желают ему скорейшего выздоровления.
«Сил и здоровья! Все будет отлично»;
«Держитесь, Отар! Выздоравливайте и обязательно возвращайтесь»;
«Отар, вновь и вновь буду Вам желать вселенского здоровья! Боритесь!»;
«Грузины придумали „долголетие и крепкое здоровье“… вам ли этого не знать!» — пишут поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Кушанашвили пожаловалась на мошенников после выписки отца.
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