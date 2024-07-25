«Битва в самом разгаре!» — Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 73 0

Журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

«Битва в самом разгаре!» — Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии

Фото: Никитченко Елена / ТАСС

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Несмотря на боль и сложности, журналист не падает духом.

Журналист Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Он продемонстрировал катетер на груди, обещая поклонникам обязательно справиться со сложным периодом.

Отар Кушанашвили начал курс химиотерапииОтар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Фото: ВКонтакте / Отар Кушанашвили / o.kushanashvili

«Вот теперь — более-менее полная картина. Вот там, под бинтами и ватой, — встроенная в меня для терапии ***** (штуковина — Прим.ред) с иноземным названием», — написал телеведущий в социальной сети.

Еще летом журналист попал в больницу из-за сильных болей в животе. Позже его друг и коллега Владимир Полупанов рассказал, что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости.

«Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды эскулапов. Я вернусь!!!» — заявляет неунывающий Отар Кушанашвили, лежа на больничной койке.

Пользователи Интернета переживают за любимца публики и желают ему скорейшего выздоровления.

«Сил и здоровья! Все будет отлично»;

«Держитесь, Отар! Выздоравливайте и обязательно возвращайтесь»;

«Отар, вновь и вновь буду Вам желать вселенского здоровья! Боритесь!»;

«Грузины придумали „долголетие и крепкое здоровье“… вам ли этого не знать!» — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Кушанашвили пожаловалась на мошенников после выписки отца.

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