Повышение МРОТ в 2025 году: на сколько вырастет
МРОТ может превысить 22 тысячи рублей в 2025 году
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Увеличение минимального размера оплаты труда простимулирует потребительский спрос.
В следующем году минимальный размер труда может превысить 22 тысячи рублей. Как пишут «Известия», его хотят поднять почти на 16,5%! И такое решение повысит зарплаты более чем четырем миллионам работников!
В перспективе увеличение минимальных окладов может простимулировать и потребительский спрос. Однако есть у повышения МРОТ минусы — может вырасти инфляция, появится дополнительная налоговая нагрузка.
При этом увеличатся бюджетные расходы по линии социального страхования. Речь идет об оплате больничных листов, расчете пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет и других обязательствах.
Читайте также
60%
-1.14 93.17
-1.21
Нашли ошибку?