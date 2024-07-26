Повышение МРОТ в 2025 году: на сколько вырастет

Увеличение минимального размера оплаты труда простимулирует потребительский спрос.

В следующем году минимальный размер труда может превысить 22 тысячи рублей. Как пишут «Известия», его хотят поднять почти на 16,5%! И такое решение повысит зарплаты более чем четырем миллионам работников!

В перспективе увеличение минимальных окладов может простимулировать и потребительский спрос. Однако есть у повышения МРОТ минусы — может вырасти инфляция, появится дополнительная налоговая нагрузка.

При этом увеличатся бюджетные расходы по линии социального страхования. Речь идет об оплате больничных листов, расчете пособий по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет и других обязательствах.