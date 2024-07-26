Не уступает «Ланцету»: бойцы РФ применяют новый уникальный БПЛА в зоне СВО

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Речь о «Молнии» — ударном дроне, который практически невозможно остановить.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На южнодонецком направлении российские бойцы сейчас активно используют «Молнии». Этот новейший беспилотник — своего рода аналог легендарного «Ланцета».

Правда, стоит он в разы дешевле, и есть еще одно преимущество — неуловимость, что уже превратило его в настоящую грозу для ВСУ. Военный корреспондент «Известий» Денис Воробьев внимательно изучил новинку.

Сначала — громкий и раздражающий звук. А уже через мгновение в лесополосу влетает ударный беспилотник. Примерно такую картину видит противник за секунды до встречи с «Молнией».

Этот вид БПЛА — новинка в зоне спецоперации. Между собой тихоокеанские морпехи 40-й бригады называют его «младшим братом» легендарного «Ланцета». Повышенная дальность, внушительная скорость, а стоимость — в десятки раз ниже крылатого собрата.

По виду напоминает скорее самолет-конструктор: джойстик для управления, простые компоненты и катапульта для запуска. Но встреча с «Молнией» — это всегда кошмар для артиллеристских расчетов ВСУ. Ведь одного точного попадания дрона-камикадзе достаточно, чтобы полностью уничтожить натовскую технику.

Но «Ланцет» — это в первую очередь боеприпас. А «Молния» — беспилотник самолетного типа, который можно модифицировать под любые задачи. Будь то скопление живой силы противника либо тяжелая техника. Мощности боеприпаса хватит на любую цель!

«И искусственный интеллект можно поставить, и в плане работы с РЭБ, ППРЧ. Много что можно сделать. И дальность увеличить работы, и подъем БК», — говорит командир разведывательно-ударного взвода малых БПЛА с позывным «Вал».

В паре с разведчиком «Молния» может долгое время курсировать на автопилоте. При переходе в боевой режим остановить БПЛА практически нереально. Он может с легкостью развить скорость 80 километров в час

«Наша „Молния“ летает на 30 километров в тыл противника. Он батарейки мало потребляет с помощью того, что он планирует. Мы летали 32-35 минут спокойно», — говорит инженер БПЛА с позывным «Рико».

Уже месяц расчеты «Молнии» выбивают артиллерию врага в контрбатарейной борьбе на южнодонецком направлении. РЭБы против такого дрона бессильна, а ПВО просто не достанет низко летящие цели. На обучение у операторов БПЛА уходит всего неделя. Поэтому новая разработка молниеносно пополняет ряды ударных дронов.

Тема:
Спецоперация
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