«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 346 0

Адвокат Добровинский: Ян Абрамов намерен вернуть Алсу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Адвокат бизнесмена собирается приложить все усилия, чтобы добиться отмены развода.

Бизнесмен Ян Абрамов намерен сохранить брак и избежать развода с певицей Алсу. Об этом сообщил 5-tv.ru адвокат Александр Добровинский, представляющий его интересы в этом деле, после заседания суда о разделе совместного имущества супругов.

«Мой приоритет постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так. Ян Рафаэлевич Абрамов хочет во что бы ты до не стало сделать все возможное для того, чтобы супружеская жизнь продолжалась», — отметил адвокат.

Пока в процессе развода наступила пауза. Сама певица находится во Франции, а бизнесмен продолжает разбираться с делами в Москве.

По словам Александра Добровинского, Ян Абрамов до сих пор не понимает, что стало причиной такого шага со стороны Алсу. И даже если певица будет требовать развод, то сторона бизнесмена намерена добиться сохранения брака. Дети и семья являются основными приоритетами в данной ситуации.

«Что же касается раздела имущества, Ян сделал в свое время предложение, на мой взгляд королевское, но оно было отвергнуто, мы здесь в процессе раздела имущества, но это не самое главное», — объяснил Добровинский.

Адвокат также не понимает, почему Алсу назвала предложение о передаче активов на два с половиной миллиарда рублей ложью. И также ему неизвестно, почему она это отвергла.

«Я видел сам это предложение, оно заверено было нотариусом, оно было направлено Алсу, но, наверное, она захотела занять такую позицию», — рассказал эксперт.

Пока следующее заседание назначено на 22 августа.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что если не удастся добиться отмены развода, то, скорее всего, будет еще один судебный процесс, чтобы установить порядок общения Абрамова с его тремя детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певице Алсу не удалось оградить двух дочерей от новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым.

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