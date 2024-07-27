Три действенных способа: как быстро избавиться от отеков

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Остеопат Владимир Животов призвал избавляться от отечности с помощью акупунктуры

Три действенных способа: как быстро избавиться от отеков

Фото: 5-tv.ru

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Задерживаться жидкость в тканях организма может по нескольким причинам. И даже, когда человек просто отдыхает.

Чтобы избавиться от отечности, которая возникает из-за нескольких причин, есть три действенных метода. О них в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Так, задерживаться жидкость в тканях организма может из-за зажимов и напряжения в области, где ключицы соединяются с грудиной. Из-за этого течение лимфы во всем теле замедляется и вызывает отеки. Кроме того, второй причиной может быть и длительное нахождение тела в горизонтальном положении. Например, когда человек спит.

«Спят все, но отекают по ночам не все. Потому что для возникновения отеков нужен фон, чаще всего это давние травмы черепа», — объяснил он.

Чтобы жидкость в организме не задерживалась, нужно немного освободить и расшевелить область, где находится грудной проток. Это возможно сделать при помощи несложных движений. К примеру, поднимая и опуская плечи плавно или резко, вместе или попеременно.

«Несмотря на кажущуюся простоту, упражнение требует интенсивной физической работы», — сказал врач.

Также избавиться от отеков можно с помощью акупунктуры — метода рефлексотерапии. А именно воздействия на определенные активные точки. К примеру, точку VB5 Сюань-лу, которая как раз помогает справиться с отечностью.

«Чтобы ее найти, нужно мысленно провести горизонталь через верхний край ушной раковины и перейти кпереди от вертикали, проведенной через передний край уха, на один, два сантиметра. Нужно аккуратно, но ощутимо надавливать на эту точку в течение 30 секунд или минуты», — посоветовал эксперт.

Третий способ избавиться от отеков, а именно в ногах — это простая разминка. Для этого нужно делать одно упражнение, выполнять его следует перед сном. Нужно лечь на спину и сгибать ноги в коленях.

Сначала активно дышать животом, а грудь сохранять в неподвижном состоянии, а затем нужно выдохнуть весь воздух из легких и втянуть живот. Далее ладонями с сомкнутыми пальцами начать тянуть органы вверх: от лобковой кости к пупку, сказал врач.

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