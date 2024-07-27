«Сбит с толку»: Макрона освистали на церемонии открытия Олимпиады в Париже

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 56 0

Зрители освистали Макрона во время церемонии открытия Олимпийских игр

«Сбит с толку»: Макрона освистали на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Фото: Reuters / Yves Herman

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Французский лидер растерялся во время своей речи.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон был освистан зрителями. Об этом сообщает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик опубликовал видео, на котором запечатлен тот самый момент, когда речь Макрона была встречена свистом и криками. Трудно было не заметить растерянность на лице французского лидера.

«Даже с тщательно подобранной аудиторией Макрона обильно освистывают на церемонии открытия (Олимпиады. — Прим. ред.)! Он даже сбит с толку, мы видим это!» — написал Филиппо в своем аккаунте  социальной сети X.

Данный эпизод был вырезан из прямой трансляции. Однако политик Филиппо призвал распространять опубликованное видео, чтобы привлечь максимальное внимание общественности к этому инциденту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова прокомментировала открытие Олимпийских игр. Официальный представитель МИД РФ назвала происходящее «дном Сены».

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