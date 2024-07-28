«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Воскресенье обещает быть продуктивным.

«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

Фото: 5-tv.ru

В последний выходной день перед рабочей неделей, 28 июля, самое время заняться важными делами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале астролог Василиса Володина.

По ее словам, с 6:00 и до самой ночи будет наблюдаться гармоничный аспект Луны и Сатурна, поэтому людям стоить взяться за свои дела и напомнить об обязанностях другим.

«Можно заняться ремонтом, работами на даче — сегодня вложенные труды окупятся по полной и результат порадует», — порекомендовала Володина.

Кроме того, в воскресенье можно навестить своих старших родственников — встречи пройдут благополучно, без конфликта.

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«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

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