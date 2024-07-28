«Золотая середина»: какая погода будет в Москве на следующей неделе

Что обещают синоптики жителям столицы?

Дождливая и прохладная погода ожидается на следующей неделе в Москве. В отличие от первых дней жаркого июля, начало августа обещает быть более сдержанным. В том, чего ждать жителям столицы — выяснил 5-tv.ru.

Сегодня, 28 июля, в Москве атмосферный фронт отметиться дождями, местами даже ливнями с грозами и начнет процесс постепенного понижения температуры. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В частности, согласно его прогнозам, температура воздуха в Москве составит от плюс 25 до 27, а в области — от плюс 23 до 28. Ветер будет западный, от четырех до девяти метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, оно составит 743 миллиметров ртутного столба.

Ночью и днем в понедельник, 29 июля, Гидрометцентр РФ прогнозирует кратковременный дождь, местами сильный. Ветер западный, от шести до 11 метров в секунду, а в отдельных районах порывы будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем в Москве составит от плюс 20 до 22 градусов, а в Подмосковье — от плюс 18 до 23 градусов.

Во вторник, 30 июля, синоптики обещают москвичам 21-23 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Что касается ветра, то его скорость, согласно прогнозам, достигнет десяти метров в секунду.

Давление в ночь с 29 на 30 июля будет самым низким на неделе. Оно составит 735-736 миллиметров ртутного столба.

В последний день второго месяца лета — 31 июля — в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит от 18 до 24 градусов тепла. Ветер северо-западный, от пяти до десяти метров в секунду. Давление совсем немного повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Оно продержится на таком уровне до пятницы, а в субботу увеличится лишь до 739.

Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с изданием «Вечерняя Москва», первая декада августа начнется с прохладного старта. Вероятно, позднее в столицу вернется тепло, но пока погода будет невыразительной.

«Нам не нужен холод, как на Урале, где плюс 13 градусов и дожди. Не нужна жара, как в Краснодарском крае, где плюс 40 градусов и без дождей. Вот такая золотая середина», — отметил Шувалов.

Таким образом, 1 августа ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура составит от плюс 18 до 23 градусов, скорость ветра — от пяти до десяти метров в секунду.

В пятницу, 2 августа, в Москве будет снова облачно и дождь. Ветер северо-западный, от трех до восьми метров в секунду. Температура не особо изменится — от 19 до 24 градусов тепла.

В субботу, 3 августа, Гидрометцентр обещает небольшое потепление — температура составит от плюс 21 до 26 градусов. При этом облачно, небольшой дождь. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что август не порадует москвичей жаркой погодой. Температура может опуститься до 12 градусов тепла.