Следствие запросит у суда арест Бажаева за нападение на полицейского в Москве

Следственный комитет России будет просить у суда арест сына бизнесмена Муса Бажаева — Тимура, который подозревается в нападении на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по столице Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Центральный аппарат ведомства контролирует выполнение этой работы.

Помимо этого, источник 5-tv.ru рассказал, что пострадавший полицейский обратился в больницу. У него оказались разбиты скула и глаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бажаев накануне применил насилие в отношении полицейского. Произошло все возле комплекса «Лужники». Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Бажаева задержали.