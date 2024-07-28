Следствие запросит у суда арест Бажаева за нападение на полицейского в Москве

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 28 0

Сына предпринимателя задержали по подозрению в избиении представителя власти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет России будет просить у суда арест сына бизнесмена Муса Бажаева — Тимура, который подозревается в нападении на сотрудника полиции в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по столице Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Центральный аппарат ведомства контролирует выполнение этой работы.

Помимо этого, источник 5-tv.ru рассказал, что пострадавший полицейский обратился в больницу. У него оказались разбиты скула и глаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бажаев накануне применил насилие в отношении полицейского. Произошло все возле комплекса «Лужники». Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Бажаева задержали.

+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.57
0.16 93.26
0.09
«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля

Последние новости

14:45
Нереально вкусно: ТОП-9 рецептов из всеми любимых фильмов и сериалов
14:30
Следствие запросит у суда арест Бажаева за нападение на полицейского в Москве
14:18
Путин посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге
14:06
В Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней
13:55
Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге
13:41
ВС РФ освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР

Сейчас читают

«Вложенные труды окупятся»: как лучше провести 28 июля
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2