Молния поразила четырех человек в парке «Патриот», двое в тяжелом состоянии

Удар молнии поразил сразу четырех человек в парке «Патриот» в Подмосковье. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как медики забирают пострадавших от мощного электрического разряда. Также можно понять, что удар молнии пришелся на центральную площадь комплекса.

Источник 5-tv.ru сообщил, что двое пострадавших мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, одному из них проводят реанимационные действия.

Также в числе пострадавших — женщина. После удара молнии сумела подняться на ноги самостоятельно, однако врачи диагностировали у нее гипертонический криз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе мужчину 1961 года рождения убило молнией во время грозы.