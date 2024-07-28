Молния поразила четырех человек в парке «Патриот», двое в тяжелом состоянии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 212 0

Мощный электрический удар пришелся на центральную площадь комплекса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Удар молнии поразил сразу четырех человек в парке «Патриот» в Подмосковье. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как медики забирают пострадавших от мощного электрического разряда. Также можно понять, что удар молнии пришелся на центральную площадь комплекса.

Источник 5-tv.ru сообщил, что двое пострадавших мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии, одному из них проводят реанимационные действия.

Также в числе пострадавших — женщина. После удара молнии сумела подняться на ноги самостоятельно, однако врачи диагностировали у нее гипертонический криз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Балашихе мужчину 1961 года рождения убило молнией во время грозы.

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