Письма с сюрпризом: кто и когда получал письма со следами отравляющих веществ

Конверт со следами бактерий чумы получил французский министр внутренних дел Жеральд Дерманен. Об этом стало известно 28 июля.

Министру иностранных дел Франции Жеральду Дарманену прислали письмо со следами чумы. Об этом сообщает Le Figaro. Это не единственный случай. За последние несколько лет отмечалось несколько подобных инцидентов в разных странах мира.

В феврале 2024 года старший сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным белым порошком и вскрыл его. Вскоре у его дома во Флориде увидели пожарные машины и людей в костюмах химической защиты. Позднее стало известно, что вещество было несмертельным. Сам Трамп-младший назвал получение письма с порошком «обычным делом». По его словам, в годы первого президентства отца он уже получал такое письмо.

В феврале 2023 года стало известно, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов получил отравленное письмо. Офицер понял, что на него было совершено покушение «по едкому специфическому запаху», исходящему от полученного конверта, об этом сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров. По его данным Алаудинов оперативно промыл носовую полость и обратился за помощью к медикам.

Известны также случаи отправления писем со следами сибирской язвы. Такие, например, получили пять американских телеканалов и изданий — ABC News, CBS News, NBC News, New York Post в Нью-Йорке и National Enquirer во флоридском городе Бока Ратон — в 2001 году, спустя всего неделю после атаки 11 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хулиганы прислали принцу Гарри и Меган Маркл конверт с неизвестным порошком.