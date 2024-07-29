Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

Он создаст новый план действий для прекращения боев.

Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября

Фото: Reuters / Stefan Rousseau

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Тема:
Спецоперация

Президент* Украины Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта на территории Незалежной до конца ноября 2024 года. Об этом он сообщил в интервью журналистам японского телеканала NHK.

«Украинский президент заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. Он сказал, что создаст план действий для достижения мира до конца ноября», — отмечает медиа.

При этом Зеленский упомянул, что существует три действенных фактора, которым нужно придерживаться, чтобы добиться мира в стране. В их числе — терпение, поддержка и дипломатическое давление на Россию. Последнее, по мнению Зеленского, должны оказывать страны коллективного Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией. При этом кандидат в президенты США напомнил, что русские победили Гитлера

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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Спецоперация
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