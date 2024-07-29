«Настроен всем сердцем»: 62-летний Том Круз готовится стать отцом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Том Круз готовится стать отцом в четвертый раз

«Настроен всем сердцем»: 62-летний Том Круз готовится стать отцом

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Актер желает укрепить свои британские корни.

Голливудский актер Том Круз желает стать отцом в четвертый раз. По словам источника, близкого к артисту, он терпеливо ждет, когда в его жизни появится та самая избранница, которая подарит ему очередного наследника, сообщает Marca.

Актер не только готов к новым отношениям, но и активно готовится к отцовству.

«Можно было бы подумать, что он удовлетворен тем, что имеет на данном этапе жизни, но, вместо этого он, на самом деле, очень открыт для поиска кого-то, с кем можно было бы завести еще одного ребенка. Он просто ждет, пока встретит подходящую женщину», — признался инсайдер издания.

Кроме того, Круз заинтересован в рождении ребенка именно от британки, так как хочет укрепить свои корни. Источник Marca подчеркнул, что данные мысли посещают актера уже давно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Тома Круза и Кэти Холмс отказалась от фамилии отца.

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