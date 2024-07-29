Маск: философия Харрис может привести к холокосту человечества

Философия вице-президента США Камалы Харрис может привести к холокосту всего человечества. Об этом американский предприниматель Илон Маск рассказал на своей странице в соцсети X.

«Естественным продолжением ее философии стал бы фактический холокост всего человечества!» — критически высказался миллиардер Маск.

Предприниматель так прокомментировал заявление Харрис, которое она сделала почти год назад — в сентябре 2023 в штате Пенсильвания. Речь идет о том, что политик указала на беспокойство американских граждан на глобальное потепление. Как тогда сказала Харрис, проблема изменения климата нередко становится решающим фактором, чтобы не создавать семью и не заводить детей.

Стоит упомянуть, что Маск уже высказывался на тему семьи в этом же месяце. Так, миллиардер раскритиковал своего сына Ксавье, который сменил пол*. Предприниматель назвал его «мертвым», указав, что бизнесмена обманом заставили подписать документы по смене пола для сына. Маск признался, что после случившегося поклялся уничтожить «эту идеологию».

Ранее 5-tv.ru писал, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился, что выход Джо Байдена из гонки не был добровольным.

* — ЛГБТ-движение запрещено в России и признано экстремистским