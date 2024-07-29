Израиль нанес массированный удар по Ливану

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Под огнем артиллерии ЦАХАЛ оказались 15 населенных пунктов на юге и востоке страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Ахмет Абед; 5-tv.ru

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Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по Ливану. Местные СМИ сообщают, что под огнем артиллерии оказались 15 населенных пунктов на юге и востоке страны. Также беспилотник атаковал штаб ливанской группировки «Хезболла», в результате там вспыхнул пожар.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке несколько международных авиакомпаний уже приостановили рейсы в Бейрут. А некоторые страны, например, США, Норвегия и Ирландия, советуют своим гражданам не приезжать в Ливан или наоборот, срочно его покинуть.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жестокий ответ за обстрел Голанских высот. В минувшую субботу один из снарядов упал на футбольное поле. Погибли 12 человек. Десятки пострадали.

В израильском кабмине ответственность за атаку возложили на «Хезболлу», однако группировка свою причастность к удару отрицает. По их версии, на футбольное поле упала одна из ракет израильской системы «железный купол».

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