«Луна в напряжении с Венерой»: как лучше провести 29 июля

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 173 0

Понедельник — день тяжелый. Как планеты советуют встретить начало рабочей недели?

«Луна в напряжении с Венерой»: как лучше провести 29 июля

Фото: 5-tv.ru

Понедельник, 29 июля, будет вялотекущим. В этот день не стоит планировать ничего важного. Об этом сообщила в своем Telegram-канале астролог Василиса Володина.

С десяти утра до конца дня Луна будет в свободном уходе, поэтому понедельник должен пройти по инерции.

«И сегодня это лучшее, что нас ожидает, поскольку с утра и до десяти утра по Москве Луна находится в напряжении с Венерой», — отметила астролог.

По словам Володиной, в понедельник привычные дела будут ощущаться иначе, чем обычно. Сборы и дорога на работу не принесут удовольствия, а ощущение дискомфорта и беспокойства будут преследовать человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 июля. Что следует сделать в этот день, а какие дела необходимо обойти стороной? Какие советы дадут звезды — читайте в нашем материале.

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