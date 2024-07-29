«Луна в напряжении с Венерой»: как лучше провести 29 июля

Понедельник, 29 июля, будет вялотекущим. В этот день не стоит планировать ничего важного. Об этом сообщила в своем Telegram-канале астролог Василиса Володина.

С десяти утра до конца дня Луна будет в свободном уходе, поэтому понедельник должен пройти по инерции.

«И сегодня это лучшее, что нас ожидает, поскольку с утра и до десяти утра по Москве Луна находится в напряжении с Венерой», — отметила астролог.

По словам Володиной, в понедельник привычные дела будут ощущаться иначе, чем обычно. Сборы и дорога на работу не принесут удовольствия, а ощущение дискомфорта и беспокойства будут преследовать человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 июля. Что следует сделать в этот день, а какие дела необходимо обойти стороной? Какие советы дадут звезды — читайте в нашем материале.