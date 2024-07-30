«Луна в напряжении с Марсом»: как лучше провести 30 июля

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Астролог Василиса Володина дала несколько полезных советов на день.

«Луна в напряжении с Марсом»: как лучше провести 30 июля

Фото: 5-tv.ru

Утро 30 июля будет неспокойным, но день обещает порадовать позитивными событиями. Об этом сообщила в своем Telegram-канале астролог Василиса Володина.

«До 12:00 Луна в напряжении с Марсом — период травмоопасный, окружающие могут быть на нервах, держим себя в тонусе», — отметила астролог.

С 12:00 и до 14:00 Луна будет находиться в гармоничном аспекте с Солнцем, а с Юпитером с 14:00 и до конца дня. Именно эти периоды самые благоприятные, чтобы заявить о себе и поделиться своим опытом с окружающими.

«Ловим эту волну оптимизма, энергии, внутреннего удовлетворения, когда кажется, что весь мир у твоих ног», — отметила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал астропрогноз для всех знаков зодиака на 30 июля. Этот день отлично подойдет для общения и налаживания контактов.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

9:25
Крупный калибр: российская артиллерия громит позиции ВСУ под Донецком
9:16
«Луна в напряжении с Марсом»: как лучше провести 30 июля
9:08
Максим Галкин* снова пытается избавиться от статуса иноагента
8:52
Игорь Сивов и Нюша договорились о местожительстве детей после развода
8:45
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024
8:36
«Муж не знал, что меня смыло»: пострадавшие от прорыва дамбы в Карелии вспомнили о случившемся

Сейчас читают

«Лучше бедная, патриархальная Молдавия, чем Европа с такими её ценностями»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака