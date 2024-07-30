«Уровень новичка»: Маск пошутил о сотне детей Дурова

Бизнесмен сравнил его с одним из полководцев.

Американский предприниматель Илон Маск пошутил о наличии 100 детей бизнесмена Павла Дурова, назвав его «новичком». Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.

«"Уровень новичка" — Чингисхан», — написал основатель SpaceX.

Маск приписал создателю мессенджера Telegram цитату Чингисхана, жившего в XIII веке. Дело в том, что у него, согласно легенде, было порядка 600 детей. Тем самым предприниматель шутливо «уколол» Дурова после появления новости о том, что последний стал отцом уже 100 детей по всему миру.

Стоит упомянуть, что все они биологические, а появились благодаря решению Дурова стать донором спермы еще 15 лет назад. За эти годы он, по собственному признанию, стал кровным отцом не менее сотен детей в 12 странах мира.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько детей у самого создателя SpaceX Илона Маска. Американский предприниматель продолжает отставать от своего соперника в лице Павла Дурова.