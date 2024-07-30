Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов
Вносить НПО в соответствующий список будут с 1 августа.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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С 1 августа неправительственные организации (НПО) в Грузии, которые финансируют из-за рубежа, будут регистрироваться в специальном реестре Минюста страны, согласно недавно принятому закону об иноагентах. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе в ходе брифинга 30 июля.
По его словам, со следующего месяца организации, которые попадают под эти критерии, «могут подавать заявления».
Брегадзе также ответил, что вся техническая база для регистрации НПО в соответствии с законом об иноагентах готова.
Принятие закона об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.
Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом лидер республики назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».
При этом парламент Грузии преодолел вето на закон. После этого с флагами США и Евросоюза вышли тысячи протестующих на улицы Тбилиси. Зурабишвили повторно отказалась утверждать документ, в связи с чем его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Так закон об иностранных агентах в Грузии и вступил в силу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о реалистичности членства страны в ЕС.
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