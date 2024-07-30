Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Вносить НПО в соответствующий список будут с 1 августа.

Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 1 августа неправительственные организации (НПО) в Грузии, которые финансируют из-за рубежа, будут регистрироваться в специальном реестре Минюста страны, согласно недавно принятому закону об иноагентах. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе в ходе брифинга 30 июля.

По его словам, со следующего месяца организации, которые попадают под эти критерии, «могут подавать заявления».

Брегадзе также ответил, что вся техническая база для регистрации НПО в соответствии с законом об иноагентах готова.

Принятие закона об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом лидер республики назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

При этом парламент Грузии преодолел вето на закон. После этого с флагами США и Евросоюза вышли тысячи протестующих на улицы Тбилиси. Зурабишвили повторно отказалась утверждать документ, в связи с чем его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Так закон об иностранных агентах в Грузии и вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о реалистичности членства страны в ЕС.

+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

12:31
Президент в третий раз: Венесуэлу охватили протесты после победы Мадуро
12:15
Собянин сообщил, какие мосты, тоннели и переходы отремонтируют до конца года
12:07
Крушение поезда под Волгоградом. Главное
11:59
Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов
11:42
Жителя Приамурья арестовали за госизмену
11:34
Дождь или кишечная палочка? Почему в Париже отменили соревнования по триатлону

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака