Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов

С 1 августа неправительственные организации (НПО) в Грузии, которые финансируют из-за рубежа, будут регистрироваться в специальном реестре Минюста страны, согласно недавно принятому закону об иноагентах. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе в ходе брифинга 30 июля.

По его словам, со следующего месяца организации, которые попадают под эти критерии, «могут подавать заявления».

Брегадзе также ответил, что вся техническая база для регистрации НПО в соответствии с законом об иноагентах готова.

Принятие закона об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом лидер республики назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

При этом парламент Грузии преодолел вето на закон. После этого с флагами США и Евросоюза вышли тысячи протестующих на улицы Тбилиси. Зурабишвили повторно отказалась утверждать документ, в связи с чем его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Так закон об иностранных агентах в Грузии и вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о реалистичности членства страны в ЕС.