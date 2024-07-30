Госдума ввела запрет на треш-стримы в России

Депутаты также представили точное определение подобных трансляций.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов в России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до одного миллиона рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — указал на меру наказания председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты также представили определения треш-стрима — это оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация. В дополнении она обязана выражать и неуважение к обществу, а также содержать признаки противоправных действий. Сама же информация должна распространяться из низменных побуждений.

Согласно вносимым в Уголовный кодекс изменениям, факт трансляции треш-стрима будет считаться отягчающим обстоятельством при других преступлениях. Более того, станет квалифицирующим признаком для десяти статей УК РФ.

Минимальный размер штрафа за распространение треш-стримов для физических лиц составит 50 тысяч рублей. Для должностных и юридических — 100 и 800 тысяч соответственно, причем эти меры будут дополнены изъятием оборудования, на котором проводилась трансляция.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме создан регулирующий деятельность блогеров комитет.