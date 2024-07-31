«Пошла на наши платформы»: Лолита высказалась о замедлении YouTube

Звезда также поделилась, кто подтолкнул ее вести соцсети.

Знаменитая певица Лолита Милявская отреагировала на замедление видеохостинга YouTube в России. Знаменитость планирует заменить его на отечественные аналоги. Об этом звезда заявила в личном блоге.

«Промучавшись несколько дней с замедлением YouTube, я честно хотела сказать: «Идите *** (в баню. — Прим. ред.)», — эмоционально отреагировала певица.

Лолита пояснила, что смысла в YouTube «как такового уже нет», так как ей пришлись по душе отечественные платформы, а тратить нервы на проблемы с зарубежными аналогами не собирается. По мнению звезды, российские видеохостинги хороши тем, что там видна наглядная динамика роста доходов и расходов с канала. В частности, певица выбирает между двумя существующими отечественными платформами, так как ее они устраивают.

Звезда также заявила, что именно молодежь в свое время и подтолкнула Лолиту на создание канала на YouTube. Причем тогда певица была убеждена, что ей это не нужно, так как ее концерты собирали не мало людей.

Стоит упомянуть, что сейчас на одноименный канал певицы на YouTube подписано не менее 500 тысяч человек. При этом последнее видео в виде премьеры клипа вышло две недели назад.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Лолита Милявская появилась на музыкальной премии с надетым на нее украшением — стоимостью миллион долларов.