«Гораздо глубже»: Бакальчук раскрыла, когда у нее с мужем начались проблемы

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Бакальчук: проблемы с мужем начались задолго до объединения Wildberries с Russ

«Гораздо глубже»: Бакальчук раскрыла, когда у нее с мужем начались проблемы

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый крупный скандал в семье произошел еще в 2023 году.

Основатель одного из самых крупных в России маркетплейсов Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что проблемы с мужем у нее начались задолго до объединения компании с оператором наружной рекламы Russ. Об этом сама предпринимательница рассказала в интервью для KP.RU.

«Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ», — заявила Бакальчук.

По ее словам, первый крупный конфликт с супругом у них произошел еще в ноябре 2023 года, однако та шумиха, которую Владислав поднял на фоне слияния Wildberries с Russ, стала последней каплей в чаше терпения Бакальчук.

Глава Wildberries отметила, что из маркетплейса сейчас строят мировую компанию, и этому не должна помешать точка зрения ее уже почти бывшего супруга. Бакальчук утверждает, что Владислав знал о предстоящем слиянии компаний с самого начала.

«В этом году компании исполняется 20 лет. За это время мы прошли большой путь — от штучных заказов до крупнейшего маркетплейса страны. Но и мы, как говорится, в какой-то момент уткнулись в стеклянный потолок», — подчеркнула основательница Wildberries.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытках рейдерского захвата Wildberries. По его словам, он встретился с одним из основателей маркетплейса Владиславом Бакальчуком, который сообщил, что проблемы начались еще в марте этого года. Якобы тогда его супругу Татьяну Бакальчук оградили от него и их детей. А уже в июле начались юридические махинации по передаче активов в чужие руки через рекламную фирму Russ Outdoor.

Сама Бакальчук позднее опровергла данные о захвате компании. Владелица крупнейшего маркетплейса заявила, что ее никто не брал в заложники. Она просто уходит от мужа.

Ситуацию прокомментировали в Кремле, заявив, что власти России не могут вмешиваться в вопрос об объединении маркетплейса Wildberries с компанией Russ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бакальчук подала в суд заявление на развод со своим супругом.

+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Потребляет каждый второй: когда в России запретят продажу энергетиков детям
14:18
Прокуратура Петербурга опубликовала фото с места убийства Игоря Талькова
14:06
«Искандеры» и авиация: как в России проходит третий этап учений ядерных сил
13:41
Сына экс-судьи Кондрата приговорили к 20 годам колонии по делу об убийстве
13:37
Три склада и до 710 боевиков ВСУ: успехи «Южной» группировки в ДНР за сутки
13:25
Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук* к пяти годам колонии

Сейчас читают

После убийства троих детей Великобританию захлестнули протесты
«Отношениям конец»: чем грозит России поражение Мадуро в Венесуэле
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака