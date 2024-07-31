Бюджетный отпуск: как купить самые дешевые авиабилеты

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Маркетолог Родочинская: на авиабилетах можно сэкономить, если летать в будни

Бюджетный отпуск: как купить самые дешевые авиабилеты

Фото: www.globallookpress.com / Smyshlyaev

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Иногда высокие цены могут отпугнуть путешественников, но есть способы избежать больших трат.

Лето в самом разгаре, поэтому самое время найти дешевые авиабилеты и махнуть на курорт. А сэкономить получится, если полететь в будний день, сообщила NEWS.ru маркетолог Юлия Родочинская. Также бронировать место в самолете лучше заранее, а для еще большей выгоды нужно участвовать в программах лояльности перевозчика.

Авиакомпании постоянно устраивают распродажи, главное их не пропустить. Дешевле всего билеты стоят в межсезонье и будние дни. Предпочтение лучше отдавать перелетам с пересадками.

«Подбирать оптимальный вариант помогают специализированные сайты и мобильные приложения. Некоторые из них отслеживают изменения цен и сразу уведомляют вас о снижении стоимости. Участвуйте в программах лояльности авиакомпаний. Сэкономить помогут купоны и промокоды», — отметила маркетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно выбрать рейс при дальних перелетах. Забронированное заранее место поможет не страдать во время утомительных путешествий.

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