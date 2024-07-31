Спасение от утечки: как защитить персональные данные в интернете

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

IT-эксперт Ларин: стойкие и разные пароли помогут защитить персональные данные

Спасение от утечки: как защитить персональные данные в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey

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Кибермошенники могут украсть практически любую информацию из Сети? Что предпринять, чтобы не стать их жертвой?

Чтобы защитить свои персональные данные от мошенников, стоит использовать разные пароли на интернет-ресурсах. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал специалист по информационной безопасности Константин Ларин.

По его словам, необходимо составлять стойкие пароли с отличными друг от друга символами, а также применять двухфакторную аутентификацию везде, где только возможно.

«Данная мера не спасет от утечек данных, но снизит риск компрометации аккаунта на взломанном сайте», — отметил Ларин.

Киберэксперт посоветовал не регистрироваться и не проводить какие-либо операции с деньгами на непроверенных и ненадежных сайтах или по крайней мере делать это при помощи QR-кода, подобрав метод без сохранения реквизитов банковской карты. И уж точно не оставлять там свои персональные данные.

Ранее 5-tv.ru писал, как узнать об утечке ваших данных в интернете.

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