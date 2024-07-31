Война на три фронта: что ждет Израиль после ударов по Бейруту и Тегерану

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Израилю угрожают Ливан, Иран и Турция

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marwan Naamani; 5-tv.ru

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Действия ЦАХАЛ уже осудила половина земного шара. Также озабоеченность выразили в ООН.

После почти синхронных ударов по Бейруту и Тегерану Израиль оказался в огненной западне. По данным разведки США, уже в конце лета Иран может получить материал для ядерного оружия. Ливанское отделение «Хезболлы» предупредила: нанесенный удар по Бейруту, а также события в Тегеране, не останутся без ответа группировки. Турецкая республика снова подтвердила, что готова вмешаться в конфликт. 

Израилю теперь предстоит вводить особые меры безопасности для своих посольств по всему миру, а также сборной на Играх в Париже. Подробности у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Ударом по Тегерану Израиль хотел продемонстрировать силу, но не совсем получилось. Убили явно не того, кого хотели бы, а того, кого смогли. Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания, скорее, политик и дипломат.

«Хания — палестинец из лагеря беженцев в Газе. Он всегда был членом исламского движения. Из всех политических деятелей ХАМАС он — самый умеренный. Он не воинственен. Он никогда не носил оружия. Был большим политиком», — заявила политолог Низар Фарсах.

Действия Израиля осудила уже половина населения Земли. Даже в ООН выразили озабоченность. По всем признакам это политическое убийство. 

«Политические убийства и преднамеренная эскалация против гражданского населения в секторе Газа на каждом этапе переговоров вызывают вопрос: как могут проходить переговоры, в которых одна сторона одновременно убивает своего переговорщика?» — говорится в заявлении главы МИД Катара.

Тегеран готовится к ответному шагу. Президент Масуд Пезешкиан, на инаугурацию которого и приезжал Хания, заявил, что террористы пожалеют. 

«Ответ будет военным действием. Сейчас безопасность Ирана, а также Корпус Стражей Исламской Республики Ирана проводят совещание, и они приняли решение», — уверен журналист Халял Муаззин.

Сейчас Израиль принимает меры безопасности, готовится к новому витку эскалации.

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