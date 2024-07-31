Суд в Москве продлил арест французу Винатье*

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Иноагент попросил перевести его под домашний арест.

Суд в Москве продлил арест французу Винатье*

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест гражданину Франции Лорану Винатье*, который, согласно обвинению, в течение нескольких лет целенаправленно занимался сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В СИЗО француз будет находиться до 5 сентября.

В ходе судебного заседания Винатье заявил, что предпочел бы находиться под домашним арестом, подчеркнув, что у него нет ни визы, ни паспорта, и скрываться на территории РФ он не сможет.

«Я понимаю, что расследование почти завершено и следователь успел поговорить со всеми свидетелями, по поводу экспертиз все документы он отправил. У меня нет никаких возможностей влиять на следствие», — напомнил Винатье, однако суд не принял его доводы во внимание.

Лоран Винатье был задержан 6 июня при совместной работе СК и ФСБ. По версии следствия, Винатье работал на швейцарскую негосударственную НКО «Центр гуманитарного диалога». Во время своих визитов в Москву он завел контакты с госслужащими и собрал сведения, которые могут быть использовать против интересов России.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отпустить Винатье из-под ареста и заявил, что он не работал на французские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский иноагент Винатье заявил на суде о любви к России.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.11
-0.22 93.51
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Аятолла Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в ответ на убийство Хании
23:04
Владельца сгоревшего квест-клуба задержали в Дагестане
22:44
Анналену Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами в Африке
22:24
«На нее воздействуют»: муж Бакальчук уверяет, что ей нужна помощь
22:04
Суд в Москве продлил арест французу Винатье*
21:44
Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

Сейчас читают

Черная трансплантология: на Украине «разбирают» боевиков ВСУ на органы
«Это частое явление»: как утрата близких ускоряет процесс старения
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака